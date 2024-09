Cinco planes de ocio y cultura para los próximos días en Sevilla

I LOVE REGGAETON

Hoy viernes en la explanada exterior del Estadio de la Cartuja, I Love Reggaeton, el mayor festival de este género en España que vuelve a la capital tras el éxito del año pasado. Un espectáculo que rinde homenaje los primeros éxitos del reggaeton y el electrolatino. Un cartel con más de 15 artistas de renombre internacional como Jory Boy, Eddy Lover, Lucenzo, Osmani García, José De Rico, Lorna, Crossfire, Dyland, DCS, Ariel de Cuba, Buxxi, Pilson y Charly Rodríguez. eso sÍ, el principal atractivo de esta edición es Edwin Vázquez Vega reconocido en la industria musical como "Maldy", portoriqueño que es una figura de este genero. Para completar una noche llena de ritmo y baile habrá además sesiones de baile de Dame Más Gasolina DJ's.

I LOVE THE 90`S

No será el único momento remember del fin de semana porque mañana seguimos con los I Love…. y le va a traer recuerdos. Será en el mismo lugar, en la zona exterior del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Llega e, festival de música "Love the 90's" con las actuaciones de más de treinta artistas distribuidos en tres escenarios en función de sus gustos. Si es usted mas de pop podrá elegir entre grupos como Seguridad Social, Nacha pop, Javier Andreu (la frontera), Marilia (Ella baila sola), La guardia, Amistades peligrosas, Carlos Segarra (los rebeldes). Si es más de música break beat, ahí estarán Leeroy Thornhill (ex The Prodigy) y Mark xtc aka mix factory. O si lo que le mola es la música dance, grupos como Safri Dúo.

ÓPERA EN LAS CASAS PALACIO

También hay opciones de planes más tranquilitos…Este domingo arranca la temporada de Ópera de Otoño en las Casas Palacios de Sevilla, una iniciativa que aúna música, historia y patrimonio con seis representaciones entre los meses de septiembre y noviembre en dos de los lugares emblemáticos más emblemáticos de la ciudad: Casa de Salinas y el Hospital de La Caridad. Cada ópera se representa en la casa palacio que la inspiró. Este domingo “Don Giovanni” de Mozart en Casa de Salinas, el próximo viernes 20 de septiembre “El Barbero de Sevilla”, en el Hospital de la Caridad.

BIENAL DE FLAMENCO

Y no podemos olvidaR que estamos ya en programación bienal tras el arranque apoteósico anoche en el teatro de la maestranza. Para hoy por ejemplo a las 20:30 el espectáculo "Federico y el cante" con Miguel Poveda. Teatro de la Maestranza y a las 23 horas, "Toda una vida" con Enrique El Extremeño en el Teatro Alameda. Mañana a las 19 horas, estreno absoluto de la obra el color de mi sonido con Manolo Franco. En el Espacio Turina y a las 20:30 el espectáculo Dicen que para cantar" con Pedro El Granaíno en el Auditorio Cartuja. Hay muchas cosas mas… lo tienen todo en labienal.com

FERIA DE ÉCIJA

Ecija está de Feria hasta el domingo, una Feria muy especial este año porque se cumplen 750 años desde que se organizó la primera, muy distinta, claro, pero el germen de lo que hoy disfrutan los vecinos de Ecija y del resto de la provincia que tampoco se la pierden. Hay 28 casetas en el recinto ferial, entre las que se incluye la caseta municipal, la caseta guardería y la caseta para menores sin alcohol. Este año de hecho se han recuperado casetas.