VUELTA AL COLE

Calendario escolar del curso 2023/2024 en Andalucía: cuándo empieza, vacaciones de Navidad y Semana Santa

En este artículo te contamos todas las fechas importantes del calendario escolar en Andalucía para este curso 2023/2024 que está a punto de comenzar. De forma general el curso comienza el 11 de septiembre de 2023 y termina el 24 de junio de 2024. - 1 de septiembre: inicio del curso de Enseñanzas Deportivas y el primer ciclo de Educación Infantil. - 11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. - 15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente. - 20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores. - 12 de octubre: Fiesta Nacional. - 1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos. - 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. - 7 de diciembre: día no lectivo. - 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. - Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero. - 26 y 27 de febrero: días no lectivos. - 28 de febrero: Día de Andalucía. - Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo. - 1 de abril: día no lectivo para segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Especial. - 1 de mayo: Fiesta del trabajo. - 31 de mayo: último día lectivo en las EOI de Régimen Especial. - 21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. - 24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Jaime Castilla