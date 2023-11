Barrios Hartos acusa a la Fiscalía de achantarse ante Endesa

La plataforma acusa a la Fiscalía de Sevilla de lavarse las manos y no actuar contra Endesa, de hecho la Fiscalía ha archivado la denuncia de la plataforma barrios hartos contra Endesa porque no ve delito alguno aplicando la misma tesis que en una denuncia anterior presentada por 18 vecinos del Polígono Sur contra la compañía eléctrica. Dice el Fiscal que esos cortes no revisten caracteres de infracción penal, ni se ha explicitado en qué tipo penal pudieran encuadrarse ni se ofrecen fechas, horas y lugares concretos en los que se han producido los cortes.

Barrios Hartos entiende que el trabajo de encuadrar los delitos lo debe hacer la fiscalía y no los demandantes, pero no les sorprende que el fiscal no se atreva a meterle mano a un monstruo gigantesco como es Endesa. La preocupación ahora es si los cortes que se propagaron con el calor, volverán ahora con el frio.

Eva Collado es portavoz de la plataforma barrios hartos, afirma que tampoco les ha sorprendido el archivo de las diligencias teniendo en cuenta los antecedentes de la otra denuncia, y entienden que es un problema de valor, de arrojo por parte de la fiscalía de enfrentarse a Endesa y no de problema de forma a la hora de presentar la denuncia.

Lo que si hace la fiscalía pedirle al Ministerio de Industria, y a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía que evalúen las inspecciones pero los vecinos entienden que eso es más de lo mismo y temen que los cortes vuelvan a producirse ahora que llega el frío.

La plataforma estudiará posibles movilizaciones en una reunión que mantendrán este próximo sábado.