Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 17/03/2021

HOY EN MÁS DE UNO SEVILLA... Hablamos de la reunión de esta tarde del comité de expertos que tiene que decidir qué se puede hacer o no en Semana Santa. Los datos están estancados, no hay gran mejoría en los últimos días, pero hay muchas personas que aspiran a hacer algo de negocio. Qué cree usted que hay que hacer? Hay que abrir la movilidad provincial o no?