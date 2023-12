Agenda de ocio para el fin de semana

En la víspera del puente de la Inmaculada, el primer sábado del mes de diciembre, con 287 calles de Sevilla van a decirle al mundo que aquí también esperamos la navidad con los brazos abiertos. Luego les damos todos los detalles en el tiempo de informativos pero el encendido está previsto a las 19:00, y así estará durante de 36 días. Tiempo tendremos de contarles los eventos puramente navideños pero hoy de momento, abrimos el abanico a otras opciones.

MIGUEL POVEDA

Sin duda una de los mejores voces flamencas del panorama nacional, Miguel Poveda estará todo el fin de semana en el Cartuja Center. Tanto es así que ha tenido que abrir una nueva fecha el domingo. Son actuaciones especiales incluidas en "Fin de gira", una serie de recitales que realizará en Madrid y Barcelona, y en Sevilla, y con las que finaliza la gira de presentación de su último disco "Diverso". publicado hace ahora dos años. Hoy y mañana a las 21 horas, el domingo a las 19 horas.

TRIBUTO ELVIS PRESLEY

Fue protagonista hace unos días de Estudio Cero y hoy está en Sevilla. Es Benny lyon, nombre artístico de Benito Prieto, imitador de Elvis y protagonista de este proyecto homenaje llamado Elvis dreams hoy en la Sala Custom de Sevilla. La actuación se basa en los primeros años de su carrera, interpretándose canciones de entre 1953 y 1962. Será a las 21:30 horas.

HOMENAJE TINA TURNER

Y ya que hablamos de homenajes, este a Tina Turner mola mucho también. Será este lunes 4 de diciembre en el Teatro de la Maestranza. Lleva por nombre “Typically Tina” un espectáculo homenaje a Tina Turner protagonizado por la cantante estadounidense Karin Bello. Abarca los distintos periodos de su carrera incluyendo desde los primeros éxitos grabados con la discográfica Motown, como "Nutbush City Limits" y "Proud Mary", hasta los conseguidos en solitario a partir de los años ochenta como "Whats Love Got To Do With It" y "Simply the Best". Será a las 20 horas.

CANCION FSO

El próximo 22 de diciembre en Fibes, concierto a cargo de la Film Symphony Orchestra y de su nueva gira ¡HENKO! Con una impresionante puesta en escena y las mejores bandas sonoras no solo de cine pero de todos los tiempos. Su director, Constantino Martínez-Ors recuerda que anuque el concierto será el próximo día 22 las entradas vuelan como cada vez que la FSO viene a Sevilla. HENKO, el nombre de la gira es un termino japonés que viene a significar un cambio transformador, algo que también se aplica a todo lo que vamos a escuchar. Hablamos de las melodías más emblemáticas de películas como 007: Skyfall, Mulán, Indiana Jones y el templo maldito, La Roca, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Super Mario Bros, Desayuno con diamantes, El Padrino, Pocahontas, Harry Potter y el cáliz de fueg y con una puesta en escena que hace que la experiencia sea completa.