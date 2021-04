Ramón Mesa: " No me extrañaría que se llegase a los 1000 por cada 100000 hab"

El día que toda la Comarca en general sube en Tasa COVID, Motril se sitúa en 432,8 por cada 100000 habitantes al borde del cierre perimetral el Coordinador de la Unidad COVID "estalla" en los micrófonos de Onda Cero.

O se cumplen las normas o no le sorprendería que se alcanzase la temida tasa de 1000 lo que implicaría el cierre total de cualquier actividad no esencial. Los ingresos y la presión hospitalaria siguen subiendo y se "siguen ingresando inconscientes" mientras "gracias" a ésto no hay quien pueda ser tratado de otras patologías porque el personal sanitario está al límite.

Hoy, según hemos podido corroborar con él, llevan seis traslados y esto suma y sigue hasta que la cuarta ola, como se le ha dado en denominar, sea la más virulenta.

"Hay que ser conscientes de que este virus mata" nos sentencia el Coordinador que responde, a preguntas de esta Redacción, en torno a comentarios vistos por las redes en donde se tachaba con "sorna" de "secta de covidianos" a quienes seguían avisando de que el virus ni se ha ido ni ha bajado la guardia.

Foto: Recurso Onda Cero Motril