Javier Jiménez Gerente de SAT Campos de Granada : " La campaña está siendo complicada pero va a ser rentable para el agricultor."

Javier Jiménez desde SAT Campos de Granada nos cuenta como está siendo la campaña para sus agricultores. No se contaba con la subida de los insumos y menos con la huelga del transporte además de registrarse una subida del carburante que, en definitiva, ha supuesto una subida de los costes para las empresas y los propios agricultores.

Sin embargo Jiménez nos aclara que para el agricultor puede ser una campaña medianamente aceptable ya que algunos cultivos están resultando rentables.

En algún momento de la huelga del transporte se tuvo la incertidumbre de perder clientes e incluso de que los productos al ser perecederos no llegasen bien a destino. " Hacer una venta a Noruega o Finlandia como el producto no cumpla los plazos no llega en condiciones".

Interesante entrevista de Javier Jiménez.