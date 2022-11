Pilar Sánchez: "Hemos pasado de tener médico diario a solamente dos días dos horas en Sorvilán y un día dos horas en Alfornón"

Hablamos con la Alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez Sabio, que ya está desesperada con la situación que se viene viviendo en su municipio desde el mes de Junio. Tenían uno asignado pero cuando llegó la jubilación no ha sido sustituido de forma permanente sino que se cubre dos días a la semana en el caso de Sorvilán con dos horas de consulta y uno en Alfornón con dos horas.

No entiende la primera edil como se da esta situación a la vez que nos cuenta que los vecinos de Polopos se han sumado ya que se encuentran en la misma situación.

La única explicación que reciben, según Sánchez Sabio, es que no hay facultativos y cuando se jubilan los que hay no se "puede hacer otra cosa".

Se organizan vía wassap cuando se cambia el horario del galeno para que los pacientes puedan acudir si bien la situación de incertidumbre es mayúscula sobre todo en una población muy mayor que necesita del médico.

Pilar Sánchez deja claro que no van a parar a la vez que también expone que no es la forma de evitar la despoblación de estos pequeños pueblos. "La Salud y el médico son de primera necesidad. No estamos hablando de un evento o una fiesta", remarca la Alcaldesa.

Desde junio se vive según Sánchez Sabio esta situación que no se solventa y que ha motivado que estalle en los medios de comunicación: "Es triste y a la vez te enfada el tema" concluye la Edil.