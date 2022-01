Hablamos con María José Sánchez, Diputada Autonómica, que nos cuenta como ve la actual situación de la Sanidad Pública en un momento como este en que no solo no se contratan a nuevos sanitarios ni se cubren las bajas, y nos pone como ejemplo Montefrío en donde no se cubre una baja y se cierra el Centro de Salud, sino que se despide a 8000 sanitarios en plena sexta ola, según siempre Sánchez.

Interesantes declaraciones de la Diputada.

Foto: RR.SS.