Julio Rodríguez, Pte de la Cámara de Comercio: " El Proyecto del Coworking nos ilusiona para este 2023 que acabamos de comenzar ".

Julio Rodríguez, Presidente de la Cámara de Comercio de Motril, estuvo en la Costa en la Onda y nos analizó tanto el pasado 2022 como lo que espera de 2023.

El Presidente de la Institución nos contaba como han tenido que realizar un esfuerzo para estar a la altura de lo que se reclamaba de la Cámara. Recordaba a su antecesor en el cargo y, mirando hacia adelante, nos comentaba que comenzaban el 2022 con la puesta en marcha de la oficina de acelerapyme a la vez que incorporando a personas jóvenes.

La primera Feria de Empleo también ha sido un momento importante ya que es un escaparate para jóvenes y empresas que buscan nuevos empleados.

A su vez Rodríguez recordaba como han estado siempre presentes en las convocatorias de la Plataforma de las Infraestructuras reivindicando temas imprescindibles para Motril y la Costa.

La agricultura es un pilar fundamental en la Costa y la Cámara impulsa dos módulos nuevos en el IES La Zafra.

De otro lado el Presidente nos contaba como en este 2023 se va a poner en marcha el proyecto del Coworking, fundamental para que empresas se establezcan en Motril. Confía en que sea una realidad este verano.

Por último Rodríguez hablaba del Puerto alabando la gestión que se está realizando con la zona industrial nueva y del Ayuntamiento que está trabajando para adaptar Motril a lo que debe ser una ciudad moderna.

Y recordaba Rodríguez el tren Granada-Motril, algo que no es ni mucho menos una utopía y que debe unir a los sectores económicos de la zona. " El Puerto no puede ser el único puerto de interés general que no tenga ferrocarril " apostillaba el Presidente de la Cámara de Comercio de Motril.