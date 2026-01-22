Mercadona inicia las obras de su futuro almacén para la venta online en málaga

La Colmena, como internamente la compañía denomina a los almacenes destinados al servicio online, estará ubicada en la calle Fernando Sor, en el polígono Trévenez, y tiene prevista una inversión de 25 millones de euros. Durante la fase de construcción participarán más de 25 proveedores dando empleo a unas 150 personas. La nave ocupará 17.050 m2 sobre una parcela de 14.156 m2 de superficie y se espera su puesta en marcha en 2027.

Desde esta Colmena, donde se prepararán y distribuirán los pedidos online, se irá ampliando el nuevo servicio de forma progresiva a la ciudad de Málaga y municipios cercanos como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Manilva. En función de la evolución del proyecto, la compañía prevé expandir el servicio a otros municipios de la provincia. El equipo que trabajará en la Colmena de Málaga estará compuesto por más de 300 personas entre repartidores y preparadores de pedidos.

Eficiencia y Sostenibilidad

La nueva compra online persigue mejorar la experiencia de “El Jefe” (como la compañía denomina internamente al cliente) al habilitar la nueva web de compra y aplicación móvil, además de llevar asociados importantes cambios estructurales que permiten optimizar los procesos de preparación y reparto. Al trasladar la preparación y envío de los pedidos a la Colmena, en lugar de gestionarlos uno a uno desde las tiendas, se incrementa la productividad y eficiencia, garantizando un mejor servicio.

Además, para el reparto de los pedidos, Mercadona cuenta con furgonetas con etiqueta ambiental ECO con motor diésel y transformación a GLP, que pueden transportar hasta 15 pedidos. Estos vehículos han sido diseñados exclusivamente con 3 zonas de temperatura adaptadas a cada tipo de producto: temperatura ambiente, refrigerado y congelado. Además, incorporan un sistema de descarga mecanizado que minimiza la manipulación de la carga, con la reducción consiguiente de sobreesfuerzos para las trabajadoras y los trabajadores y la disminución del tiempo de descarga.