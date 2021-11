EL ALUMBRADO NAVIDEÑO SE INAUGURARÁ EL PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE

Marbella volverá a contar con una Cabalgata de Reyes Magos estática en la avenida Ricardo Soriano

Lo ha adelantado a Onda Cero Marbella la asesora coordinadora de Fiestas Yolanda Marín, quien ha confirmado que la Cabalgata volverá a ser estática y se desplegará en la avenida Ricardo Soriano. Declaraciones que ha realizado en el programa Más de Uno Marbella donde ha sido entrevistada para explicar los detalles de la inauguración, el próximo 25 de noviembre, del alumbrado navideño de la ciudad. En total se iluminarán 136 calles y 15 plazas con el objetivo de dinamizar los entornos comerciales de la ciudad. Tanto San Pedro como Marbella contarán además con espectáculos de luces y música, con tres pases en horario de tarde-noche. Las canciones que sonarán serán el mítico 'All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, ‘Jingle bell rock’ de Hillary Duff y ‘En Navidad’ de Rosana. En la plaza de Los Naranjos se instalarán 26 lámparas y dos ángeles, otras zonas del municipio, como el Puerto Deportivo también serán decoradas con elementos de gran tamaño. Este año, muchas de las figuras serán de metacrilato con la intención de que las calles permanezcan decoradas de día y de noche. Se renovarán las luces de Ricardo Soriano y las calles del casco antiguo lucirán una decoración a juego con esta arteria principal de la ciudad, además en la avenida del Mar se instalará un 'photocall' navideño. Una iluminación que apuesta por la eficiencia energética, que será respetuosa con el medio ambiente, iluminándose más pero consumiendo menos. Este año se recuperarán los 680 arcos de luces, ocho belenes, cuatro árboles de Navidad decorados con guirnaldas, 14 letreros de Feliz Navidad y cuatro de Feliz Año Nuevo, once estrellas y medio centenar de motivos navideños instalados en las rotondas de la ciudad. Serán más de 40 días de un alumbrado que ha contado con una inversión de 650.000 euros.