EL 'VIERNES NEGRO' SE CONSOLIDA EN ESPAÑA

Consejos y recomendaciones para afrontar con garantías el 'Black Friday'

El Black Friday o viernes negro tiene su origen en Estados Unidos. Es el día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es exactamente un día después del famoso Día de Acción de Gracias, es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. En los últimos tiempos esta tradición o costumbre se ha extendido internacionalmente y ya en España la hemos adoptado como propia. Este lunes en 'Más de Uno Marbella' hemos abordado esta importante cita con las compras y hemos hablado con FACUA para conocer qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para no llevarnos ningún chasco. Desde la organización de consumidores nos advierten de que no es oro todo lo que reluce cuando se trata del Black Friday. Ocurre que algunas marcas o grandes superficies inflan los precios para después bajarlos, o simplemente anuncian un porcentaje de descuento que no es el real.