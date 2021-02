ENTREVISTA AL DIRECTOR DEPORTIVO DEL MARBELA FC EN ONDA CERO

Victor Moreno: "No me arrepiento de ninguna decisión"

Por fin una voz autorizada, al margen del entrenador, respondió ante la crítica situación deportiva del Marbella, en puestos de descenso. El director deportivo del club, Víctor Moreno, aseguró no cambiar ninguna de las determinaciones que tomó desde que está al frente de la secretaría técnica. "No me arrepiento de ninguna decisión", comentó en entrevista con Julio Rodríguez en Onda Deportiva Marbella. Salió en defensa de la plantilla, eludió hablar de fracaso y no reconoció errores. "Siempre voy a defender a mi plantilla", apuntó cuando se le cuestionaba sobre el pobre rendimiento de los fichajes internacionales. No hizo autocrítica hasta que escuchó las declaraciones del entrenador, "no hemos estado a la altura del escudo", que luego compartió,