Quezada: "Quien no crea en la sexta plaza que se aparte"

El mejor sobre el campo ayer, Gustavo Quezada, un ex del Decano, fue el protagonista en Onda Deportiva Marbella. No quiere ni oír hablar de otro cosa que no sea luchar por la 1ª RFEF (Segunda B pro). "Quien no crea en la sexta plaza que se aparte", señaló en los micrófonos de Onda Cero en entrevista con Julio Rodríguez. Analizamos las cuentas para el Marbella en este tramo decisivo con Miguel González y escuchamos lo más destacado del entrenador, José Manuel Aira, en rueda de prensa. Entre otros titulares asegura que nunca mira la clasificación y que este cambio ya se palpó desde el partido contra el Cádiz B.