Onda Deportiva Marbella, jueves 3 de diciembre de 2020

Abrimos Onda Deportiva Marbella con la noticia de que un grupo inversor turco quiere comprar el Marbella FC. De hecho los intermediarios ya se han puesto en contacto con el club y han mantenido las primeras conversaciones según contrastó Onda Cero, aunque 'Best of You' no está por la labor, de momento, de vender.