El culebrón Manel, episodio...

Pese a que a través de twitter se apuntaba a Manel como "nuevo jugador del Atlético Baleares" a las 9.42h de la mañana, la realidad dice que a el jugador completó el entreno con el que hasta el momento es su club, el Marbella. El acuerdo del club isleño con el delantero es total desde diciembre, pero las negociaciones para pactar su baja se están enquistado. A las 14.00 horas la agencia de representación Global Ases, que gestiona los intereses del futbolista, no había alcanzado un acuerdo con el cuadro blanquillo para su desvinculación, pese a que fue el propio Marbella quien le comunicó antes de las vacaciones navideñas que no contaban con él. Por contrato al ariete le restan cinco meses y ahora el tira y afloja es por si le pagarán dos o tres meses para obrar su salida. De lo contrario, el jugador no dudaría en quedarse hasta final de temporada según confirmaron a Onda Cero Marbella fuentes de la negociación.