Chumbi: "Estoy con la ilusión de un niño"

En cuanto a su controvertida salida del Murcia, se explicó. "El club sabe los esfuerzos económicos que he hecho por ellos, me he bajado el sueldo en varias ocasiones para poder estar cerca de mi hijo. Al final siempre he dejado opciones pasar, proyectos que han acabado ascendiendo de categoría. Con 31 años me llama el Marbella y decido jugármela. Vengo con todo para que merezca la pena, a ser importante y ayudar mucho al club". Sobre las críticas de la afición grana por su marcha no eludió respuesta. "En Murcia, el primer partido en Granada lo ganaron, el otro día lo perdieron y allí sí que es cierto que la afición es muy extremista. Cuando se pierde se ve todo muy oscuro y cuando se gana todo muy bien. Creo que van a hacer las cosas bien y cumplir con su objetivo, pero ahora me centro en el Marbella porque estoy con la ilusión de un niño.

Chumbi está convencido de cambiar por seguir aspirando a lo máximo. "La decisión es porque creo en ello. No estamos tan lejos del objetivo, ganando lo que queda y el aplazado se puede hacer. He venido a hacer cosas importantes con un objetivo ambicioso. He caído de pie, pero quiero seguir haciéndolo el domingo que viene", comentó en Onda Cero Marbella.