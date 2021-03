Abraham García: "Tenemos que ser prácticos y equilibrados"

García reconoce que siempre que llega un entrenador nuevo "algunos futbolistas pueden sentirse liberados", conscientes de que tienen otra oportunidad. Tras repasar los detalles de su llegada, donde pesó la confianza que le transmitió 'Best of You' y el conocimiento de la familia Granero, el míster se sometió a nuestro nuevo concurso. '¿Quién quiere ser Marbellero?' para evaluar su conocimiento sobre el entorno y la historia del club. Dejó buen nivel, a la espera de las preguntas más comprometidas en un futura segunda fase. No faltó la opinión de Miguel González sobre los momentos que atraviesa el Marbella FC y la confianza de que la nuevo pieza del engranaje haga funcionar la máquina blanquilla.