Una ¿tasa? que no convence

Tanto Aehcos, como AVVA Pro y el CIT son contrarios a la mal llamada tasa turística en Andalucía. La patronal hotelera de la Costa del Sol, la asociación de viviendas turísticas y los empresarios locales de Marbella no ven una sola ventaja a este impuesto: pérdida de competitividad del destino, más burocracia para las administraciones y discriminación entre unos turistas y otros.

Según han advertido desde la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol la medida nace ya mal porque primero, no es una tasa; segundo, no es finalista; tercero, supone perder fuerza respecto a otras zonas competitivas; y cuarto, hay mucha desinformación, en tanto que la ciudadanía cae en el error, ha advertido el vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández, de pensar que sólo afectaría al visitante de fuera.

La lista de reparos sigue con la cantidad de impuestos que ya se pagan de por sí y sobre todo en el sector del turismo cuando éste representa el 20% del PIB de Andalucía, con que en los lugares en los que ya existe esta tasa no ha supuesto ventajas ni nada positivo, y con que supondría un engorro para los ayuntamientos para que al final pues tampoco suponga una importante recaudación, ha dicho el vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Juan Cubo.

Incluso pareciera que sería una forma de suplir el trabajo de los ayuntamientos porque, ha matizado Cubo, no tengan los recursos necesarios para hacerlo por ellos mismos.

Entiende también el Centro de Iniciativas Turísticas que las administraciones locales necesiten financiarse pero no de este modo, ha señalado el presidente del CIT, Juan José González.

Y lo que es más importante, dicen los profesionales: no serviría para desmasificar los destinos. Buena prueba de ello es, por ejemplo, Venecia. Y sí, hay que hacerlo, porque la situación es insostenible en muchos destinos, pero no a costa del que llega. Y si no hay más remedio, que sea para todos igual.

Porque luego están los que directamente son turistas sin aparentarlo.

Llegado el caso de que se aprobara la tasa, los profesionales piden un control sobre ella, para que no ocurra lo que ya ha pasado con otras que eran sobre el papel finalistas, pero luego, en la práctica, pues no tanto.

De momento, se libran este verano los turistas que lleguen a Andalucía.