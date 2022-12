EL MAGACÍN DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Más de Uno Marbella 12:30. Martes 28 de diciembre de 2022

El día de los Santos Inocentes no pasó de largo en Más de uno Marbella con Julio Rodríguez. La visita ficticia del Rey Emérito Juan Carlos I a la ciudad y su entrevista puso la nota de humor. Charlamos con quienes trabajan 24 horas en estas fechas de recogimiento. El jefe de bomberos Medardo Tudela junto a David Román nos cuentan cómo es una noche de guardia de Nochevieja. También nos pasamos por el área de pediatría y neonatología del Hospital Costa del Sol. Su responsable, Mabel Méndez, nos transmitió cómo se viven estas fechas señaladas con las familias. Los eventos no cesan, vuelve DJ Retro con Juan Luis Gámez y un cartel de personalidades marbellíes que conocimos más de cerca. No faltó 'El Consultorio' con Buenaventura del Charco y 'Callejeando' con las bromas que nos trajo Eva Gálvez.