Más de uno Marbella 08:20. Lunes, 11 de enero de 2021

Según ha podido saber Onda Cero, la Delegación Provincial de Empleo comunicó a final de diciembre pasado al Consistorio marbellí su decisión de dejar al municipio fuera del programa y por tanto, de no subvencionar las 14 plazas pedidas por el equipo de Gobierno en esta ocasión. El Ejecutivo local ha pedido el informe de Intervención de la administración autonómica porque las razones esgrimidas carecen de sentido, según explica a esta emisora el responsable del área, Cristóbal Garre. "Dicen que no cumplimos con la prevención de riesgos laborales y con la igualdad en los puestos" algo que "además de no ser así, no estaba entre la documentación que había que presentar para solicitar el participar en el programa".

El Ayuntamiento ha recurrido la resolución, aunque de no tener éxito, el daño no sería tanto como parece. Explica Garre que el convenio colectivo del Consistorio marbellí hace que "tengamos que poner más dinero incluso que el que aporta la Junta para equiparar los sueldos de esos técnicos que entrarían a trabajar por el programa Orienta con los del resto del personal municipal". El delegado municipal de Empleo asegura que la labor del programa autonómico se puede desarerrollar con los trabajadores que dispone el departamento del Ayuntamiento de Marbella.