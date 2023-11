EL ENCARTE

Escasez grave de agua

16 hectómetros cúbicos tiene ahora mismo el embalse de La Concepción, menos del 26% de su capacidad. Y es nuestra fuente de vida, de la que sale más de la mitad del agua que consume la mayor parte de la Costa del Sol Occidental. La Junta decretó hace algo más de una semana el nivel de “escasez grave” de líquido elemento. Es una manera menos brusca quizá de decir que estamos casi en plena sequía. Lo estaremos del todo, llegando a los cortes de agua en las casas que hubo allá por 2005, y muchos más en los 90, si no llueve lo suficiente en lo que queda de otoño y el comienzo del invierno. Llevar el plazo a marzo ya es arriesgado. Con dejar de regar parece que sería suficiente, según los expertos. Aunque también sería aconsejable que aprendiéramos de lo que está ocurriendo y puede ocurrir, y no volver a caer en los errores de hace 30 años, cuando de ese periodo más que seco se concluyó que lo que había que hacer era mantener el consumo y no reducirlo, lamentan los ecologistas.