"Y después siempre juntos, ya verás qué felices vamos a ser", escribe. Además, comenta que se ha cortado el pelo, algo que podría gustar a los padres de la chica, quienes lo consideraban un poco hippie y no terminaban de estar convencidos de que fuese el chico ideal para su hija. Añade que les pida una oportunidad para que le conozcan mejor y, en el caso de no hacerla feliz, él mismo se retiraría, algo que estaba convencido de que no iba a suceder.