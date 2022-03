TRAS DOS AÑOS DE PARÓN

Abierta ya la convocatoria para solistas y bandas emergentes del 'XI Ojeando Nuevos Talentos'

Han pasado dos años ya desde que se anunciaran los finalistas de Ojeando Festival Nuevos Talentos 2020. Esa edición, debido a la pandemia, no pudo llevarse a cabo. Ahora, Ojeando regresa tras dos años de parón aún con más fuerza. El festival quiere seguir apostando por las bandas emergentes con la convocatoria del concurso que cumple ya once ediciones. La fecha y ubicación de la final están aún por determinar, pero el plazo para participar ya está abierto y concluirá el 20 de marzo. El día 23 de marzo se publicarán los nombres de las ocho bandas que serán seleccionadas por la organización del festival. "La apuesta de OJEANDO por los Nuevos Talentos forma parte del ADN del festival", ha destacado José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, "más allá del propio concurso de bandas y solistas está la oportunidad de que OJEANDO les sirva como plataforma de lanzamiento, como escaparate, con la convicción de que en ellos y ellas reside el futuro de la música. Son 11 ediciones de concurso en las que muchas de aquellas promesas se han transformado en una realidad sólida del panorama andaluz y nacional. Este año, tras la complicada situación derivada de la pandemia, el concurso de OJEANDO Nuevos Talentos tiene, si cabe, más sentido que nunca si cabe". Habrá premios en metálico para el ganador de “Premio XI Ojeando Nuevos Talentos” y los dos finalistas de este concurso. Además, habrá un accésit a mejor banda malagueña. Estas cuatro agrupaciones participarán en la programación de Ojeando 2022 los días 1 y 2 de julio. Puedes consultar ya las bases a aquí: BASES XI OJEANDO NUEVOS TALENTOS CONCURSO PARA GRUPOS Y SOLISTAS DE POP ROCK LOS TRABAJOS A PRESENTAR: -Las obras deberán ser originales. -Los/as participantes deberán enviar un email a la dirección hola@ojeandofestival.com, en el que se indique e incluya la siguiente información: –MUY IMPORTANTE, indicar en ASUNTO: XI Ojeando Nuevos Talentos. -Incluir un enlace al perfil de Bandcamp, Spotify o YouTube de la banda. -Dicho perfil deberá contener un mínimo de 4 canciones. -Una fotografía actual del grupo. -En el mismo correo, enviar dossier en soporte digital, con los datos personales de todos los componentes del grupo que incluya descripción y trayectoria de la banda y fotocopia del DNI de al menos de uno de sus participantes. -Si los archivos a incluir pesaran demasiado para enviarlos por mail, se pueden enviar a través de WeTransfer. -No incluir alguno de estos requisitos descartará a la banda o grupo del concurso de manera inmediata. PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación será desde el miércoles, 9 de marzo de 2022, hasta el domingo, 20 de marzo de 2022. SELECCIÓN DE GANADORES: En una primera ronda se elegirán 8 finalistas que serán anunciados el 23 de marzo de 2022. Las 8 bandas seleccionadas participarán en un concierto acústico en el “Museo Molino de Ojén” (fecha por determinar) donde se elegirán al ganador del “Premio XI Ojeando Nuevos Talentos”, al primer y segundo finalista, así como el accésit a la Mejor Banda Malagueña. Cada grupo tocará dos canciones en acústico. EL JURADO: La selección de las 8 bandas finalistas se llevará a cabo por miembros de la organización de Ojeando Festival. Los ganadores, que se elegirán finalizados los conciertos en el “Museo Molino de Ojén”, serán seleccionados contando los votos recopilados a través del público asistente a dicho concierto y del jurado de Ojeando Festival, compuesto por músicos, críticos musicales, componentes de la directiva del festival, del Ayuntamiento de Ojén y de otras entidades supramunicipales. PREMIOS: 1.- Primer premio: 1.000€ más 300€ en cuestiones de desplazamiento y alojamiento. 2.- Dos finalistas: 300€ para cada banda más 300€ para desplazamiento y alojamiento. 3.- Accésit para grupo malagueño: 300€ en metálico más 300€ para desplazamiento y alojamiento. -El abono de estás cuantías se realizará tras la ejecución del festival. ACEPTACIÓN BASES: El mero hecho de participar en el concurso supondrá la aceptación de la totalidad de las bases. MODIFICACIÓN: La organización no se responsabiliza de posibles recortes que puedan sufrir estas bases en su publicación en algunos medios de difusión. Información extraída de la web del Ayuntamiento de Ojén (www.ojen.es). En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Ojén, Diego Santos. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.