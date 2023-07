Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El Virgen del Carmen, hasta 2051, al 99,99%

El puerto deportivo Virgen del Carmen es por tercer día, en menos de una semana, protagonista de la actualidad marbellí. Primero lo fue por el distintivo S de Sostenibilidad, luego por la Bandera Azul y ahora, ayer, por sus obras de ampliación y la segura al 99,99% prórroga de la concesión que ostenta del Ayuntamiento. Dejamos esa décima de duda casi por defecto, por aquello de no asegurar algo por completo, que ya saben que en esto de los compromisos y los acuerdos entre administraciones, ¡ni aunque estén por escrito! Pero aquí no tiene pinta de que fallásemos si apostáramos. Al menos, conforme a lo detallado ayer. Porque primero el Ayuntamiento va a hacer más de lo que la Junta le exige y, segundo, porque ya saben que ahora hay más sintonía entre ambas administraciones. Igual lo segundo sería lo primero y viceversa. Así que el recinto portuario seguirá en manos de la ciudad hasta 2051. Desde el 76 lo está; en lo que a concesión se refiere. Porque el ahora llamado Virgen del Carmen es de mucho antes. Como tal, como puerto, del 65, aunque bien podríamos retrotraernos hasta final del siglo XVIII, de cuando data el antiguo muelle de piedra incluido en esa primera construcción náutica tal y como la entendemos ahora. No parece tan difícil.