NO PARECE TAN DIFÍCIL. El tiempo, los hoteles, la cocina, pero no las playas

Nuevo refrendo del poder de atracción de Marbella. Una importante publicación coloca a la ciudad como una de las que más quiere visitar la gente el año que viene. Best places to go se llama esta selección hecha; Conde Nast Traveler, la revista.

Destaca la ciudad por el tiempo, la planta hotelera y la gastronomía. Vamos en positivo: de la meteorología -que no el clima, por cierto, como aparece reflejado- poco hay que decir.

En pocos sitios del mundo habrá tanta concentración de Cinco Estrellas Gran Lujo como aquí y además, es que la planta hotelera es una especie de submarca en sí misma.

Y luego está la cocina que se ha hecho más sitio del que ya tenía a partir de la pandemia. Otro guion más en el epígrafe de “Las cosas buenas que nos trajo el COVID”.

Vamos también en negativo. No aparecen las playas entre los reclamos. Quizá no sean tan buenas. En algunos lugares sólo hay que verlas. Igual empiezan a ser más urgentes todavía los espigones.

No parece tan difícil.