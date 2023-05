Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Tarde, pero lo hace quien lo hace

Primero fue en El Rosario, donde ya están a punto de acabar las obras. Después, en Hacienda Las Chapas. Y ahora en Costabella. Son esos trabajos, todos de momento planificados en el distrito de Las Chapas, que tratan de resolver, con esa fórmula que habrán escuchado tantas veces de la colaboración público-privada, unos problemas que aun padecen, en pleno siglo XXI, como se suele decir, y en un lugar como Marbella, muchas urbanizaciones. Son deficiencias que entran en ese epígrafe del “Por increíble que parezca”. Porque es eso en resumidas cuentas. Si no fuera porque lo demuestran las propias obras, uno pensaría que le están tomando el pelo si le contaran que hay urbanizaciones que tienen todavía fosas sépticas o que de vez en cuando no tienen agua porque se atoran las tuberías. La solución llega ahora. Quizá con mucho retraso. Seguramente incluso. 63 años tiene la protagonista de hoy. 63 años sin que se hayan hecho apenas mejoras. ¡Cómo no se van a atorar las tuberías! Y la solución también llega de la mano de quien llega. 7.000 vecinos se benefician hasta el momento. No parece tan difícil.