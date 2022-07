Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La sensación era en este caso acertada

Era lo que parecía. Es lo que parece, de hecho, porque todavía ocurre. Llevábamos días, semanas, con la sensación de que, más allá del calor como tal, había este julio más humedad de lo normal, más bochorno, en términos más coloquiales. Y resulta que consultados los meteorólogos es así. Se ha “tropicalizado” si me permiten el palabro, el mar de Alborán. O sea, sin que la humedad relativa haya cambiado, es más, es la misma aquí que en países del Ecuador, la absoluta ha aumentado notablemente. La razón se la explica el director de la AEMET en Málaga en un minuto. Y ya que estábamos, pues hemos querido conocer la última hora de las precipitaciones, que es la misma que la antepenúltima porque no ha llovido nada desde la primera semana de mayo. Llevamos camino de batir un récord. Unos 20 días más sin que caiga una gota y ya estaríamos. No parece tan difícil.