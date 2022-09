Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. San Pedro agitado

No paran en San Pedro estas semanas. La cercanía de la Feria y Fiestas, la “semana grande” sampedreña de la vuelta a la normalidad, estaba provocando de por sí mucho trajín, con los preparativos, teniendo en cuenta además que por vez primera se desarrollará en un recinto ferial, que es muy grande y con la connotación que tiene que sea la finca otrora propiedad de Roca. Mucho trabajo, con varias citas previas: elección de Reina, elección de cartel, presentación del cartel, presentación de la programación e incluso descripción del recinto ferial por lo decíamos de lo que representa. A todo eso se ha unido, se ha colado de hecho en medio, todos los actos relacionados con el hermanamiento con Arenas de San Pedro. Así no es de extrañar que, como ya ocurrió con San Bernabé, San Pedro de Alcántara sea conocido por toda España; o al menos por parte de Cantabria, la Comunidad Valenciana, Asturias, Cataluña, Madrid y Andalucía. De todas estas regiones han llegado carteles para ser el que represente estas fiestas. Aunque el ganador ha sido de aquí al lado. No parece tan difícil.