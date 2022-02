Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La salarial y otras brechas

Se acerca final de febrero y principio de marzo y la mujer adquiere protagonismo con esas dos importantes fechas, que no celebraciones porque no hay nada o muy poco de lo que alegrarse todavía, en el calendario. 22 de febrero y 8 de marzo. Vuelven un año más los actos y actividades reivindicativas a la vez que formativas en este caso; en el de las mujeres empresarias de Marbella, asociadas como saben desde hace años. Y vuelve un año más también la misma contestación de parte del Ayuntamiento a la pregunta de cuánta es la brecha salarial en la ciudad: “No se sabe”. Tirando de ella, no sabemos si es que es muy complicado obtener el dato, si es que es un porcentaje muy malo y no se quiere hacer público, si es demasiado delicado por todas las connotaciones que conlleva, o qué. El año que viene lo volveremos a intentar a ver si eliminamos esa otra brecha que existe además de la protagonista de hoy.