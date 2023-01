Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Reyes Magos anticipados

Nos van a permitir la poca originalidad al comienzo de esta mañana. Los Reyes Magos se han adelantado y ya le han traído a Marbella un muy buen regalo. Sobre todo a los 107 vecinos que han encontrado trabajo en diciembre. O incluso a los 1.606 que lo han hecho en el último año. Más aun: a los 2.378 que lo celebran desde 2019; ya saben, antes de la pandemia; sigue esa referencia presente. No será seguramente exactamente así, pero se entiende ¿no? Es la diferencia entre el paro de los distintos diciembres. Si tomamos como referencia el de 2020, imaginen. Pero como es obvio, pues eso, lo evitamos. ¿Las razones? Pues desde el áerea de Empleo del Ayuntamiento insisten en eso de la buena salud de la economía local. Y escuchen también: las empresas prefieren fidelizar a sus empleados, o sea, hacerlos fijos continuos o discontinuos, en vez de despedirlos, no vaya a ser que después, cuando hagan falta en temporada alta, no estén por la labor. No parece tan difícil.