Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Pues eso, que igual es fácil

Ya van 14. Y si se mantiene firme en su postura, serán unas 35 más por lo menos. Depende de cómo resulten las elecciones municipales, podrían ser otras tantas hasta las generales. La alcaldesa sigue mandando invitaciones a la ministra Teresa Ribera. Todos los lunes. No consta que lo hiciera excepcionalmente el jueves pasado cuando la responsable de lo que ahora se llama Transición Ecológica y Reto Demográfico estuvo en Málaga. Bueno, la carta igual no la hubiera recibido, claro. No consta, queremos decir, que le llamara o le mandara un mensaje o algo parecido para decirle, ¡Hombre!, perdón, ¡Mujer, ya que estás por aquí, pues ven! ¿No? Con una carta a la semana es más que suficiente, pensaría la regidora. Creen en el Ejecutivo local que igual hubiera servido, la visita, queremos decir, para acabar o aclarar el asunto. No parece tan difícil.