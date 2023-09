Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Preocupante o alarmante según las próximas lluvias

De momento, el adjetivo es el mismo: “preocupante”. Aunque la nueva consejera delegada de Acosol usó ayer, a preguntas de esta emisora, otro parecido: “complicada”. Son los que definen la situación actual del abastecimiento de agua para toda la comarca, o sea, cómo está el pantano, para resumirlo. Y está mal. ¡Para que decirlo de otra manera! Lo bueno es que el nivel calificativo no ha subido al de “alarmante”. Lo malo, que lo puede hacer en breve. ¿En cuánto tiempo? Pues redondéenlo al otoño. Depende de lo que los pluviómetros marbellíes y panochos recojan, habrá restricciones o no. Y miren una cosa: si no nos entra en la cabeza que no se pueden hacer cosas que se siguen haciendo, tenemos un problema añadido al de la falta de agua. Por mucho que luego esté esa obra de ampliación de la desaladora, si nosotros no ahorramos agua, no habrá manera. Porque igual salvamos esta sequía o escasez severa, pero el problema, el añadido, seguirá ahí. No parece tan difícil.