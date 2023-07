Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otro indicio

Bajar el centro sampedreño al sur del bulevar. Esta idea, este propósito para San Pedro Alcántara que ya hemos avanzado en alguna ocasión no es el protagonista como tal de esta mañana, pero se podría intuir del que nos ocupa. Más que por su contenido -es un proyecto que ya se ha implementado en otros lugares del municipio- por haberlo, primero, resaltado como asunto principal de una Junta de Gobierno Local; segundo, porque hará de guía, será como un experimento del que dependerá que se extienda o no a más sitios; y tercero porque ya de manera explícita dijo el portavoz del Ejecutivo, persigue seguir potenciando la vida en torno al gran parque periurbano Y además, ¡¡¡es el futuro de la movilidad!!! Eso añadían al menos ayer al presentarlo. No parece tan difícil.