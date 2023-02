Editorial

NO PARECE TAN DIFICÍL. Otro apellido más

Primero fue el “sol y playa”. Hace un par de décadas más o menos, se unió el “golf”. En los últimos años ya se han incorporado “gastronomía, deporte, cultura y salud”. Son los apellidos que hasta ahora ha tenido el nombre “Turismo”. Hasta ahora, porque vamos a tener que añadir “Starlite”. “Turismo de Starlite”. Porque hay gente que viene a Marbella sólo por el ya afamado festival. No es que ”ya que estamos, pues vamos a ver a tal o cual cantante o grupo”. No. Es que vienen a eso. Su artista favorito actúa en la Cantera de Nagüeles y allá que contratan un viaje y se plantan aquí para el concierto. Y luego sí, pues ya aprovechan. Es lo que ocurre en Miami, según han trasladado los profesionales del sector estadounidense a los integrantes de la delegación municipal del ramo que acaban de cruzar el charco para una de esas acciones promocionales. En 46 días que llevamos de 2023, ya ha habido siete por cierto. Y ya mismo, de aquí a dos semanas vista otras tres. Por intentarlo no será. No parece tan difícil.