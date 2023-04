Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otra primera vez en Marbella

“¿Dónde iba a ser si no? Pues aquí, en Marbella”. Son palabras de la directora general de Turismo del Ayuntamiento marbellí ayer cuando contaba a estos micrófonos que había sido de nuevo la elegida. Otra vez un organismo, en este caso además de un deporte tan significativo y representativo de la ciudad como el golf, la escoge para una primera vez. Y no en España, sino en toda Europa. Lo celebraba la representante municipal. Es una nueva cita del turismo de congresos, algo que de por sí ya se traduce en beneficio para el municipio por el mero hecho de los alojamientos y los gastos habituales. Son más de 600 personas. Es un encuentro de un sector sinónimo de atracción de turistas. No haría falta ni decir que el vocablo “golf” acompaña desde hace años a los “sol” y “playa”. Y es una bala más contra la estacionalidad. Un último añadido. Se optimizan los recursos. Para los que sigan viendo esa gran carpa en el exterior del palacio Adolfo Suárez una vez que ya ha terminado la Traveller Made: sí, es para no desmontarla y tener que montarla otra vez; menos trabajo y menos dinero que salen de las arcas municipales. No parece tan difícil.