Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Obviedades que se olvidan y no debiera

Semana Europea de la Movilidad en Marbella o como recordar y centrarse en obviedades que de tanto que lo son se olvidan de vez en cuando. Y no debiera. ¿Cuáles? Que hay que enseñar a los niños desde pequeños a pasar en verde y no en rojo, a mirar incluso cuando el semáforo te permite cruzar, o a circular con cuidado cuando van en bici. Pero hay otras. ¿Cuáles? Que los mayores deben comportarse a los mandos de un volante. Y unas terceras, también obvias de siempre y quizá ahora más que escasean: ahorrar, no dejar las luces encendidas ni siquiera los ordenadores. “Quien paga, apaga” es el nombre escogido por el Ayuntamiento para esta campaña incluida en la Semana. ¡Y qué decir del agua, estando como estamos! Movilidad y sostenibilidad, dos vocablos de moda desde hace un tiempo, protagonizan pues el contenido elegido por el Consistorio para la celebración de siete días que como decía ayer Baldomero León, deberían ampliarse a 365. ¡Ah, y la apuesta por la bici! Aunque para eso todavía queda. Nos cuesta incorporarla como medio habitual de transporte. No parece tan difícil.