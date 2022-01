Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las obras también tienen que terminar.

Las obras del futuro instituto de Las Chapas siguen el habitual camino político-mediático: hace semana y media la Junta de Andalucía, con aquello que contamos entonces de la casualidad o no por la concentración anunciada por las AMPAS, anunció el comienzo de la actuación; ayer, visita de la delegada del Gobierno autonómico a la parcela; y, apunten, para la primera semana de febrero, primera piedra con la presencia del consejero. ¡Y oye! está bien que se publiciten los comienzos de unos trabajos así, por la importancia implícita que tiene un centro educativo, y por lo demandados que estaban. Mejor estaría aun si también se terminaran. Y si encima lo hicieran cuando se dijo que lo harían, sería casi de película. Porque la presencia de la responsable autonómica, obligaba a preguntar por el otro instituto pendiente y por el centro de salud, ambos en San Pedro, como saben. Lo anunciado la última vez es que el primero estuviera listo para el inicio del segundo trimestre del actual curso educativo, o lo que es lo mismo, para ahora. No hay más que pasarse por allí para ver que no lo está. O, sin pasarse por allí, noten que el consejero no ha venido a inaugurarlo. Y no, no aprovechará la visita de dentro de unas semanas para hacerlo, porque tampoco estará para entonces. Y del centro de salud, es casi mejor no decir ya nada.