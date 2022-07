Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El oasis Marbella

No han venido solos los buenísimos datos del desempleo en Marbella en junio. En consonancia con ellos y si lo analizan detenidamente, por pura lógica, están los que ayer destacó la alcaldesa de la ciudad. En resumen, todos los indicadores de la economía local mejoraron. Y no ciñéndonos a junio exclusivamente. Porque viniendo de una pandemia, que, por cierto, insistimos en que sigue ahí, hay comparaciones que son obligadas, y más si muestran una evolución como la que nos ocupa. Siguiendo con eso de tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, también parece lógico lo ocurrido: el COVID-19 llevó a reinventarse a muchos marbellíes. Tenemos la cifra de autónomos más alta de toda la historia de Marbella. Lo mismo ha ocurrido con las empresas; se han creado más que nunca, desde 2019 a esta parte. La ciudad se codea, de hecho, con las grandes capitales del país en este apartado. Además, y terminando con los datos del paro, resulta que sobresalimos en toda Andalucía, contando los municipios de cierta población. No parece tan difícil.