Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El nuevo escenario del "votante británico"

El aumento del padrón de habitantes extranjeros en Marbella que les anunciamos hace un par de semanas tiene una importante derivada desde el pasado 5 de noviembre. Desde ese día, Reino Unido ha engrosado la lista de países con los que España tiene firmado un tratado bilateral para que puedan ir a votar en las elecciones municipales. Por cierto, la relación es de lo más variopinta: Noruega, Islandia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Trinidad y Tobago, Cabo Verde, Corea y Nueva Zelanda. La importancia no hay ni que decirla. Los residentes británicos y norirlandeses son parte esencial de la sociedad marbellí desde hace más de medio siglo y además ahora es que son los foráneos más numerosos, como ya les contamos también. ¿Pueden ir a las urnas sin más? No, tan fácil no es. Eso fue hasta el Brexit. Ahora hay que seguir unos trámites que parten de estar empadronados, lo que lleva a la otra clave de este asunto: los que quieran elegir alcalde o alcaldesa en mayo próximo, tienen que inscribirse, antes del 31 de diciembre de este año, en el padrón. Y cuantos más haya, mejor para el Ayuntamiento, porque más ayudas o beneficios tendrá. No parece tan difícil.