Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Más serio de lo que parece

El mensaje no puede ser más claro. El consejero delegado de Acosol, Carlos Cañavate, es rotundo: tenemos un problema con nuestra reserva de agua. O se empiezan a dar soluciones, pero de verdad, no proyectos en un papel; o cuando se acabe la suerte que estamos teniendo últimamente, que llueve justo encima del embalse de La Concepción, lo que ahora es preocupación será otra cosa. ¿Lo quieren más claro? En la Costa del Sol estamos siempre en sequía. ¿Por qué? Porque con toda la población que hay ahora mismo, la presa no da abasto ni estando al 100%. Les va a sonar esto de otras muchas infraestructuras: lo que tenemos ahora se construyó hace 40 ó 50 años, cuando la realidad del litoral era muy diferente; vamos, que habría, quizá exagerando un poco, una décima parte de la gente que vive ahora. Hay en este asunto incluso algo curioso. Recuerdan lo bueno que es para todo lo de la alta afluencia de turistas, la ocupación y demás ¿no? Bueno, pues para todo, para todo, no. Para esto, todo lo contrario. A más gente, claro, más consumo. Y si ya estamos justitos de por sí, pues imaginen. No parece tan difícil.