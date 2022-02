Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Más Seguridad Ciudadana

No quieres sopa, pues toma dos tazas. El popular dicho castellano encaja esta mañana perfectamente en la actualidad por una casualidad. Porque ha sido eso, no gasten tiempo en otra cosa. Resaltábamos ayer a esta hora la presencia que estaba teniendo desde final de 2021 el área de Seguridad Ciudadana, con varios balances, promociones internas, oposiciones libres y la última hora de la videovigilancia. Llegaba poco después el segundo cazo, esta vez con las nuevas tecnologías aplicadas al día a día del trabajo de la Policía Local. Otra comparecencia más que se añadía a la lista. Pero no tuvo una cosa, como decíamos, algo que ver con la otra. La agenda del Ayuntamiento estaba ya confeccionada y Murphy llegó de nuevo para traer la anécdota de la semana. La que puede serlo, mejor dicho. No vaya a ser que el ingeniero aeroespacial que da nombre a esa extraña sucesión de los hechos venga otra vez mañana. O pasado.