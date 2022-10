Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Más protección pero con sentido

Administraciones públicas y sector privado lo han repetido muchas veces desde que se aprobara la nueva ley urbanística andaluza; incluso cuando todavía se estaba elaborando: la LISTA agilizará las tramitaciones de los planes generales y hará más sencillo el urbanismo, lo simplificará. Y eso, aquí, en Marbella, con sus antecedentes, con la anulación del PGOU de 2010, con la necesidad de tener un plan nuevo -que ahora, con la nueva legislación ya saben que serán dos-, suena a gloria. Porque para empezar se reduce al mínimo la división del suelo: urbano y rústico. Pero ojo, que la cosa no es tan sencilla como suena. Pudiera entenderse que en uno se construye y en el otro no. Sí y no del todo. En el urbano se puede seguir desarrollando la ciudad que se dice, claro. En el rústico, depende. En parte sí; en otra parte no es que esté absolutamente prohibida cualquier construcción. Hay cinco subdivisiones. Ya no suena tan sencillo ¿verdad? En un minuto lo tratamos de explicar en compañía del ideólogo de la LISTA y ahora responsable del nuevo urbanismo de la ciudad. No parece tan difícil.