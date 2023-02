Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marbella, la cara; España, la cruz

No ha sido el mercado de la automoción un segmento puntero casi nunca en Marbella. Y eso que tiene su vertiente turística en el rent a car. Pero ni aun así. De hecho, el del alquiler ha sido el peor sector de todos en 2022, dentro de unos datos que, aquí viene lo bueno, son, en el escenario que describimos, más que positivos. No porque se hayan vendido muchos vehículos durante los pasados doce meses, sino porque mientras los números en todo el territorio nacional han sido malos, con caídas significativas según los listados, aquí han crecido las ventas. Eso sí, siguen en cabeza los tradicionales: los coches de siempre. Bueno, los de gasolina que son la pole. Los diésel siguen bajando, hasta el punto que les adelantan los híbridos. A los más modernos les sigue costando hacerse hueco incluso en un sitio como éste, también vanguardista y que promueve el cuidado por el medio ambiente. Pero claro, si es a cambio de pagar un pastizal, pues ya lo cuidaremos más adelante. Y eso que la masa de residentes extranjeros, más acostumbrados quizá que los autóctonos a los eléctricos, es muy numerosa, como saben. No parece tan difícil.