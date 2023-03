Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Lo malo que confirmó lo bueno tras la pandemia

El confinamiento trajo a los marbellíes nuevos hábitos. Algunos, lo hemos contado muchas veces, se han quedado una vez comprobadas su operatividad y sus ventajas. Pero también han dejado claras carencias y problemas en parte de la población. Porque lo del teletrabajo, lo de hacer en definitiva todo o casi todo, por ampliar la idea, desde un ordenador en casa, está bien, mientras no aparezca la llamada brecha digital. Y no es que lo que ayer presentó el Consistorio responda a lo ocurrido estos últimos años. No. Porque esa es otra; lo de la lentitud de algunos procesos de la administración pública empieza a no tener calificativo. Pero, repetimos, lo sucedido ha confirmado lo que ya se sabía, al menos desde 2009, cuando comenzó la integración en un programa europeo que sigue ahora cumpliendo fases. La que acaba de superar el Ayuntamiento hace unos días también responde a la “europeizada” sociedad marbellí. No parece tan difícil.