Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El lujo, Marbella y la pandemia

A Marbella le acaban de dar otro galardón, otro distintivo. Ha sido la Asociación Española del Lujo. “¡Otra vez la Marbella de los más pudientes! ¡Con la que está cayendo!”, pensarán algunos. “¡Cuánta frivolidad!”, se escuchará por otro lado quizá. Pues igual choca un poco, sí, que se lo den en estos momentos. Pero ¿qué hace? ¿Lo rechaza argumentando qué exactamente? No se trata de tener que elegir. Esa Marbella fue al fin y al cabo la que la puso en el lugar que está y la que también la sigue manteniendo en lo más alto. ¿Que luego hay que estar también con los demás y más en estos tiempos? También, por supuesto. Claro que sí. Pero no se trata de elegir. ¡Ah, y un apunte ciertamente importante! El premio es por una campaña desarrolla en plena pandemia para promocionar el turismo local. No parece tan difícil.