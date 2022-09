Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Llega "nuestra" hora

Ha llegado la hora de muchos marbellíes. Gran parte de los vecinos o residentes en la ciudad es ahora cuando empiezan sus vacaciones. Tiene cierta lógica. En un lugar como éste, un buen número se emplea en el sector servicios, en trabajos relacionados con el turismo y no van a descansar cuando más movimiento hay. O sí. Igual es cosa de tener más personal. Quizá. El asunto da para debate. Sin duda. El caso es que es así. Y terminados los dos meses fuertes del verano, pues empiezan las reservas en las agencias de viaje. Muchas más que el año pasado. Ni les cuento en comparación con 2020. Están en niveles de 2019, billete de avión arriba, habitación en hotel abajo. A las ganas por la pandemia, por las restricciones de los dos últimos septiembres y octubres, se suma eso, las de no poder irse uno hasta ahora. No parece tan difícil.