Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Un informe con novedades y también (muchas) obviedades

El Ayuntamiento se ha propuesto solucionar, intentarlo, más bien, el problema del Casco Antiguo de Marbella. Problema, sí. Que el centro histórico de una ciudad como ésta no sea una constante de riqueza y beneficios, es para hacérselo mirar. Pues en ésas está, decimos, el Consistorio. Quizá con algo de retraso. Pero bueno, ya saben eso de que nunca es tarde. Y le ha encargado un estudio a una empresa, de Barcelona, para más señas. Aquí que se han estado viniendo dos de sus responsables para hacer trabajo de campo. Y ya están las conclusiones del documento que se ha basado en detectar las fortalezas y las debilidades, al igual que los encargados en otros sectores, en otras áreas, y que están terminándose y publicitándose últimamente; los habrán escuchado; los planes estratégicos. Hay cosas interesantes. Pero también, la mayoría, pues como si el informe lo hubiera hecho cualquier vecino de la ciudad, porque son los problemas, volviendo al inicio, que se llevan diciendo y escuchando desde siempre: que si los horarios no son los más adecuados, que si cada vez hay menos espacio para pasar, que si el mercado municipal es una pena tal y como está. Dicho lo cual, a ver si el estudio sirve para su cometido. No parece tan difícil.