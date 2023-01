Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Hay poblaciones de hecho y de varios derechos

Marbella es a todos los efectos un municipio de más de 150.000 habitantes. Ya no hay duda. Lo era de hecho desde hacía muchos años, gracias en gran parte a su conocida y nutrida población extranjera. Hablamos siempre de una media anual. Huelga decir que en verano, el número se multiplica. Con las campañas de empadronamiento, del beneficio de hacerlo, emprendidas por el Ayuntamiento, se había logrado en los últimos ejercicios que muchos de esos residentes o vecinos pasasen también a ser de derecho modalidad A y así el padrón municipal reflejaba un número superior. Pero faltaba que el Estado lo considerase igualmente. Y aquí estaba, y está, el problema; que el censo, lo que refleja el INE, solo se mide un día al año; el 31 de diciembre. Derecho modalidad B. Estaba el problema, en pasado, porque también, como decíamos al principio, se ha rebasado la barrera de los 150.000; está el problema, en presente, porque sigue sin reflejar la realidad de la población empadronada, la otra de derecho a la nos referíamos: 150.725 dice el censo; 161.860 dice el padrón en este enero. ¿Por qué no se actualiza el censo tanto como el padrón? Primero, porque es más complicado. Segundo, porque probablemente no interese. No parece tan difícil.